Omoda 5, iniziato il count-down per l'arrivo del SUV cinese di Chery International ma intanto incassa le 5 star Ncap

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il conto alla rovescia per l’arrivo in Italia della Omoda 5, del brand cinese Chery International è già iniziato e il SUV di nuova generazione ha già conquistato un livello di sicurezza 2 anticipando i suoi pacchetti di serie per una guida protetta che le hanno conferito le 5 stelle Euro Ncap.

Il livello di sicurezza attiva ha fatto porre la vettura ai vertici delle classifiche. Con il pacchetto Advanced Driving Assist System propone infatti ben 16 sistemi di assistenza alla guida. Il Cruise Control Adattivo con limitatore di velocità e Integrated Cruise Assist (ICA), il riconoscimento della segnaletica stradale con indicazione dei limiti in vigore sul tratto che si sta percorrendo, il sistema attivo di mantenimento di carreggiata composto da Lane Departure Warning (LWD) e Lane Departure Prevention (LDP), il monitoraggio dell’angolo cieco Blind Spot Detection (BSD) e il sistema di controllo del livello di attenzione del conducente Driver Monitoring System (DMS).

OMODA 5 debutterà sui mercati europei, Italia inclusa, entro la fine del 2023. Lungo 4,4 metri, largo 1,83 e alto 1,59, con un passo di 2,63 metri, ha un look dinamico esaltato da linee slanciate ma allo stesso tempo decise. Realizzato su un telaio a scocca portante con sospensioni indipendenti sulle quattro ruote, anteriori MacPherson e posteriori multilink.

Nel primo trimestre del 2024 arriverà invece OMODA 5 EV, 100% elettrica. Riconoscibile dall’inedito frontale chiuso, privo di griglia, realizzato proprio per sottolineare la natura a zero emissioni del powertrain, ha motore elettrico e trazione all’anteriore. OMODA 5 EV ha una potenza di 150 kW ed eroga una coppia massima di 340 Nm, raggiunge una velocità massima di 170 km e scatta da 0 a 100 km/h in soli 7,8 secondi. Nella prima metà del 2024 arriverà infine una versione full hybrid a completare l’offerta del modello. - (PRIMAPRESS)