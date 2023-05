Aston Martin DBX 707: il nuovo corso della DB che fa mélange di passioni con la F1

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - Se con la saga dei film di 007 l'Aston Martin aveva conquistato i cuori degli appassionati di supercar ora è anche la Formula Uno, con le buone prestazioni di Alonso e Stoll a riaccendere la passione per il marchio alato. Per celebrare questo successo, la DBX707 AMR23 Edition strizza l'occhio propria al mondo delle corse trasformando l'aspetto stradale del lussuoso SUV, in qualcosa che fa mèlange di passioni grazie alle opzioni di personalizzazione offerte dal servizio Q by Aston Martin. Questa edizione speciale combina il mondo emozionante della Formula 1 con il SUV, creando un'estetica sportiva e da corsa. L'AMR23 Edition presenta elementi unici all'esterno, come una vernice personalizzata Podium Green, un distintivo "Q by Aston Martin" sui parafanghi e pinze dei freni Aston Martin Racing Green. Altri dettagli distintivi dell'AMR23 sottolineano il legame con la Formula 1, con rifiniture lime sul kit carrozzeria in carbonio scolpito che richiama l'AMR23 della Formula 1 e la Medical Car ufficiale della Formula 1.

All'interno, presenta cuciture in contrasto lime sugli interni Inspire Sport Duotone Onyx Black e Eifel Green, impiallacciature e dettagli scuri in fibra di carbonio. Il logo "AMR23" è presente anche sui listelli sottoporta, evidenziando l'eredità sportiva di Aston Martin. - (PRIMAPRESS)