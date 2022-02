Pechino 2022: è argento per lo snowboard a squadre azzurro. Per pochi centesimi sfugge l’oro

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Lo snow- board azzurro ha regalato un'altra medaglia agli invernali di Pechino 2022. Nella prova di cross a squadre miste, l'Italia con Omar Visintin, già bronzo nell'individuale, e Michela Moioli chiudono secondi alle spalle degli Usa per soli 20 centesimi. Terza piazza per il Canada davanti a Italia 2 con Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano, caduta a metà assieme alla canadese e meno rapida a rialzarsi rispetto alla rivale. Le coppie azzurre erano entrate in finale vincendo con un'ottima performance la fase delle semifinali. - (PRIMAPRESS)