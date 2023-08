Mondiali atletica Budapest: argento per gli azzurri nella 4x100 dietro agli USA di Noah Lyles

(PRIMAPRESS) - BUDAPEST - La 4x100 azzurra si arrende solo agli americani capitanato da Noah Lyles. L'iridato dei 100 e dei 200 ai Mondiali di Budapest regala agli Stati Uniti l'oro nella staffetta veloce con un'ultima frazione strepitosa. 37"38 il tempo degli Usa, 37"62 quello dell'Italia che non può confermare l'oro delle Olimpiadi ma ottiene comunque un risultato esaltante dopo due anni in ombra. Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu migliorano di 3 centesimi rispetto alle batterie e si piazzano agevolmente davanti alla Jamaica che conquista un bronzo in 37"76. - (PRIMAPRESS)