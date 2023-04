Vela: Puntaldia in Sardegna ospiterà lo spettacolare Europeo 69F dal 17 al 24 settembre

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà Puntaldia in Sardegna ad ospitare il primo Campionato Europeo 69F dal 17 al 24 settembre, durante la quinta e penultima tappa della Algebris 69F Cup, l’unico circuito open su monoscafi vela monotipo, foiling per equipaggio al mondo.

"I tempi sono maturi per organizzare il Campionato Europeo 69F", dichiara Silvia Sicouri, Presidente Classe 69F , "la Classe è ormai conosciuta ed apprezzata sia in America che da questo lato dell'Atlantico, i numeri di dicono che è giunto il momento per il primo campionato continentale e sarà un momento storico per l'unica classe monotipo, monoscafo, foiling per equipaggio alla portata di tutti. La solennità dell'occasione non poteva avere sede più appropriata che la Sardegna con Puntaldia e la sua splendida Marina. Abbiamo già disputato due eventi sulle acque cristalline poco a sud di Olbia, e le ottime condizioni di regata unite all'eccellente organizzazione a terra ed in mare hanno fatto sì che la decisione fosse del tutto naturale. Grazie a Marie-Helene Polo e al suo team per aver accolto con entusiasmo la nostra proposta, e per la loro meravigliosa ospitalità di cui godremo ancora una volta alla Marina di Puntaldia".