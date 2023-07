Vela: Federico ‘Freddy’ Piloni conquista l’europeo giovanile iQfoil a Torbole

(PRIMAPRESS) - TORBOLE - Federico 'Freddy' Pilloni, atleta del programma Young Azzurra, ha conquistato la vittoria nel Campionato Europeo giovanile iQFOil conclusosi oggi a Torbole, sulle sponde trentine del lago di Garda. L’evento organizzato dal Circolo Surf Torbole ha preso il via il 2 luglio con 422 partecipanti provenienti da 36 nazioni, un numero record mai registrato in precedenza. "Sono molto emozionato, voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato durante questo percorso, in primis la mia famiglia e le persone a casa, la Federazione Italiana Vela, lo Yacht Club Costa Smeralda e Young Azzurra. È stata una settimana molto difficile, combattuta ma incredibile e questa vittoria è il modo migliore per concluderla. Faccio le mie congratulazioni ad Harry Joyner con il quale è stato un continuo testa a testa, a Igor Lewinski e Jacopo Gavioli; sono stati dei fantastici avversari durante questi giorni. Ora è tempo di festeggiare!” Questa la dichiarazione di Federico Pilloni. - (PRIMAPRESS)