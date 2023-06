Scherma: agli Europei in Bulgaria, la nazionale azzurra conquista 10 medaglie

(PRIMAPRESS) - BULGARIA - L'Italia della scherma conquista 10 medaglie agli Europei individuali di scherma a Plovdiv (Bulgaria). Nell'ultima giornata Filippo Macchi è oro nel fioretto battendo in finale 15-14 il francese Le- fort. In semifinale il pisano ha avuto la meglio 15-13 su Guillaume Bianchi,l' altro azzurro che ha così aggiunto un bronzo al medagliere. Un bronzo anche per la sciabola femminile,dove Martina Criscio arriva in semifinale ma cede 15-10 alla francese Brunet. In totale per l'Italia 3 ori, 3 argenti e 4 bronzi. - (PRIMAPRESS)