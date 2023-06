Europei di scherma: la partenza sprint delle azzurre in Bulgaria con 6 medaglie

(PRIMAPRESS) - BULGARIA - Buona partenza delle azzurre e degli azzurri agli Europei di scherma a Plovdiv in Bulgaria con l'Italia che finora ha conquistato già 6 medaglie (due ori, due argenti e due bronzi). Le ragazze di Stefano Cerioni hanno occupato il podio raggiungendo tutte e quattro le semifinali, dove si sono incrociate Martina Batini e Francesca Palumbo da una parte e Martina Favaretto e Alice Volpi dall'altra. In finale Batini e Favaretto,con oro alla prima per ritiro della seconda (bronzo alle altre due compagne di nazionale). Nella spada oro a Davide Di Veroli che in finale supera Federico Vismara 15-14. - (PRIMAPRESS)