Ippica: il 24 maggio si apre il Concorso di Piazza di Siena a Roma con il concerto diretto da Alvise Casellati

ROMA - Presentata l'edizione 2023 del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena di Villa Borghese a Roma che sarà inaugurato mercoledì 24 alle ore 19 dal grande concerto organizzato da Intesa Sanpaolo e FISE, Opera Italiana is in the Air, diretto dal maestro Alvise Casellati. Un evento gratuito che il pubblico potrà seguire liberamente dagli spazi circostanti l'ovale di Piazza di Siena.

Sotto l'aspetto agonistico, invece, sono 27 gli italiani in gara (23 cavalieri e 4 amazzoni) nel 90º CSIO di Roma Piazza di Siena – Master d'Inzeo. Questa la squadra ufficiale selezionata da Marco Porro per la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di venerdì 26 maggio: Piergiorgio Buccisu Cochello, Francesca Ciriesi su Cape Coral, Antonio Maria Garofalo su Conquestador, Giampiero Garofalo su Max Van Lentz Schrans (binomio Campione d'Italia in carica) e Emanuele Gaudiano su Chalou o Crack Balou. Intanto cresce il montepremi dello CSIO di Roma Piazza di Siena - Master d'Inzeo: è salito a un milione di euro per questa 90ª edizione, 100.000 più rispetto al 2022. Quattro le giornate di gara, da giovedì 25 a domenica 28 maggio, in programma nell'ovale in erba a Piazza di Siena e nell'arena in sabbia al Galoppatoio di Villa Borghese. Dieci le categorie internazionali, con i percorsi tracciati dallo 'chef de piste' Uliano Vezzani.