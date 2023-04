Ippica: ecco le 10 squadre della Coppa delle Nazioni al 90º CSIO di Roma Piazza di Siena

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono state ufficializzate le squadre che prenderanno parte alla Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, in programma venerdì 26 maggio nell’ambito del 90º CSIO di Roma - Master d’Inzeo. I team attesi in gara a Piazza di Siena: Belgio, Brasile, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Olanda, Svezia e Svizzera. Otto di questi hanno già lasciato il segno nella storia della prestigiosa Coppa delle Nazioni romana. Con le due recenti vittorie nel 2017 e nel 2018 l’Italia vanta complessivamente 29 successi, seguita dalla Francia (a segno nel 2022) con 20, dalla Gran Bretagna con 11 e dalla Germania con 10.

Sono invece 2 i primi posti di Belgio, Olanda e Svizzera, mentre Irlanda e Brasile non hanno mai vinto la Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena. - (PRIMAPRESS)