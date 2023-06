Europei Under 21: l’Italia è fuori e si riscaldano le polemiche dopo la sconfitta con la Norvegia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli Europei Under 21 di calcio peseranno ancora nei prossimi giorni sul dibattito aperto per quella che è stata una pesante beffa per l'Italia uscita fuori dalla sfida europea. La sconfitta di ieri per 1-0 a Cluj con la Norvegia apre un caso. Mentre la cronaca della partita si risolve con poche battute. Due colpi di testa imprecisi di Gnonto e Pellegri (ottima chance),fondamentale deviazione di Daland sul tiro di Ricci, senza fortuna anche la girata aerea di Tonali: gli azzurrini fanno il match ma non sfondano.Ripresa.Carnesecchi si op- pone a Evjen,Gnonto 'spara' sull'ester- no rete,al 65' Norvegia avanti con Botheim. La traversa dice no a Cambiaghi. - (PRIMAPRESS)