Europei Under 21: Italia sconfitta dalla Francia (2-1). Sotto accusa l’arbitraggio

ROMANIA - Italia è stata sconfitta 1-2 dalla Francia all'esordio all'Europeo Under 21 2023 in Romania-Georgia, in una gara condita dai troppi errori arbitrali contro gli Azzurri e che avrebbero meritato un maggiore uso del VAR. A Cluj, la selezione di Nicolato è andata in svantaggio al 22' per un eurogol di Kalimuendo, bravo a deviare di tacco in rete l'assist del milanista Kalulu. Il pareggio dell'Italia è arrivato al 36' con il colpo di testa di Pellegri, ma al 62' un grave errore di Udogie ha aperto a Barcola la strada per il raddoppio francese. Nel finale tre parate di Chevalier hanno negato il pareggio agli Azzurri, che sarebbe arrivato nel recupero con Bellanova ma non visto dall'arbitro.