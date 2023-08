Caso Rubiales: la Fifa sospende per 90 giorni il presidente spagnolo in attesa del procedimento disciplinare

(PRIMAPRESS) - SPAGNA - La Fifa ha sospeso solo per 90 giorni, Luis Rubiales dalla presidenza della federazione calcistica spagnola per aver baciato sulle labbra la giocatrice spagnola della Coppa del Mondo femminile Jenni Hermoso. "Abbiamo deciso oggi di sospendere provvisoriamente il signor Luis Rubiales da tutte le attività legate al calcio a livello nazionale e internazionale", ha dichiarato l'organo di governo del calcio mondiale in un comunicato, spiegando che la sospensione durerà 90 giorni, in attesa del procedimento disciplinare. Ora bisognerà attendere quale peso avrà il procedimento disciplinare anche se le dimissioni annunciate e poi ritirate dallo stesso Rubiales, tracciano un profilo del personaggio che non ha nulla a che vedere con lo sport e con l'atteggiamento che dovrebbe tenere un alto dirigente sportivo. - (PRIMAPRESS)