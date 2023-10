Bene le squadre italiane in Eurocoppe con il poker della Roma e il pareggio della Fiorentina allo scadere del tempo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Eurocoppe favorevoli alle squadre italiane con il poker messo sull'erba dalla Roma ed il pari della Fiorentina che ha riagguantato la partita sul finale. Roma in testa al Gruppo G di Europa League (con Slavia) col sonoro 4-0 inflitto al Servette. Giallorossi si difendono gestendo i ritmi mentre gli svizzeri tengono palla.Ma bastano poche accelerazioni per dare la giusta fisionomia alla gara.Al 21' apre Lukaku su invito di Celik.Nella ripresa la Roma affonda gli ospiti. Doppietta di Belotti (46' e 59') in mezzo il gol di Pellegrini (52'). In Conference League, la Fiorentina aggancia il Ferencvaros (25' Varga, 51' Cisse) con Barak (67') e Ikoné nel recupero (93'). Al 'Franchi' è 2-2. - (PRIMAPRESS)