Roma-Fenyeeord: massima allerta oggi per la sicurezza. Schierati 1500 uomini delle forze dell’ordine

ROMA - È massima allerta per la partita di stasera Roma-Fenyeoord che si gioca alle ore 21 nello Stadio Olimpico. Messo a punto nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza un piano di dispiegamento di 1.500 uomini delle Forze dell'ordine nella capitale. Nelle scorse settimane è stato deciso di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi, protagonisti già di violenti disordini a Roma nel 2015 con danni anche a monumenti in città. Una parte di ultras olandesi sono anche a Napoli, con cui la squadra è gemellata. Intercettati una decina che sono monitorati.