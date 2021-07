Covid in viaggio: il caso degli studenti italiani a Malta, i ritardi della Farnesina e l’assenza di controlli

(PRIMAPRESS) - MALTA - La protesta sotto la Farnesina dei genitori degli studenti italiani bloccati in quarantena dopo decine di casi Covid nelle scuole di inglese dell’isola, potrebbe sbloccare una situazione completamente sfuggita di mano alle autorità maltesi ma anche al nostro Ministero degli Esteri. Sul sito della Farnesina al momento non c’è traccia della situazione e delle possibili evoluzioni. Ed è questo stato di incertezza che ha fatto scattare la protesta dei genitori che al momento non sanno quando è programmato il volo di rientro dei ragazzi e chi pagherà le spese di questo caos. La superficialità del governo maltese di accogliere ragazzi non vaccinati e l’intempestività della nostra Farnesina a trovare soluzioni mostrano tutte le falle di un sistema non ancora pronto alla circolazione delle persone in tempi di pandemia. Ieri la Farnesina si era preoccupata di raccomandare una polizza sanitaria per chi viaggia all’estero. - (PRIMAPRESS)