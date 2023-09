Med9 a Malta su migranti: ricuciture di Meloni con la Francia ma divisa sulle Ong tedesche

(PRIMAPRESS) - MALTA - Al vertice Med9, in corso a Malta, c'è "volontà di affrontare la questione migranti con serietà e concretezza. C'è totale convergenza".Così la premier Me- loni, ai giornalisti, dopo un incontro a tre con Macron e von der Leyen. "Segnali di collaborazione molto concreti sono arrivati anche da Tunisi. La prossima settimana riceverà la prima tranche di aiuti Ue". Sulla mancata firma del Patto Ue sui migranti dice:""La Germania è arrivata con un emendamento sulle Ong che per noi è un passo indietro". - (PRIMAPRESS)