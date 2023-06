Pitti Immagine Uomo: dal 13 al 16 giugno apre la vetrina internazionale del fashion nel segno di Eli Russel Linnetz

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - L'edizione estiva di Pitti Uomo, numero 104, si prepara per aprire la più importante delle vetrine internazionali del fashion maschile che si svolgerà a Firenze dal 13 al 16 giugno nella tradizionale location di Fortezza da Basso caratterizzata dal segno del guest designer Eli Russell Linnetz. Nei quattro giorni di Pitti Immagine si concentrerà la visione ragionata di quello che sta accadendo sulle principali scene fashion internazionali: i designer più interessanti, i brand emergenti, i progetti speciali dei grandi marchi che – tra moda, espressione artistica e multimedialità – accendono i riflettori su Firenze.

Il format di questa edizione conferma alcune novità introdotte a gennaio e punta a un ampliamento e a una valorizzazione delle formule espositive. Il risultato è un percorso dinamico e fluido all'interno della Fortezza, mai scontato perché punteggiato con soluzioni inedite e proposte crossover, che fanno da specchio alle rinnovate esigenze del mercato. «C'è voglia di rivedersi a Firenze. Ecco quello che abbiamo percepito nei mesi durante i quali abbiamo lavorato a questa nuova edizione di Pitti Uomo. In un anno sicuramente non facile per il settore che rappresentiamo, la nostra manifestazione ha sempre più appeal: viene scelta e premiata come palcoscenico imperdibile per farsi conoscere e per incontrare i propri clienti internazionali» commenta Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine. - (PRIMAPRESS)