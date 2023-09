Fashion Week Milano: assegnati i “Sustainable Awards 2023” della Camera Nazionale della Moda

(PRIMAPRESS) - MILANO - Assegnati nella Fashion Week di Milano i riconoscimenti "Sustainable Fashion Awards 2023" della Camera Nazionale della Moda che premia i criteri di economia circolare. Durante la serata condotta da Sabrina Impacciatore, è stata la maison Gucci si è aggiudicarsi l’Ellen McArthur Foundation Award for Circular Economy. Il riconoscimento, secondo quanto descritto nella motivazione, ha premiato l’impegno di Gucci nella creazione di capi di alta qualità concepiti secondo i principi di economia circolare, nonché il costante utilizzo di materiali approvvigionati in modo responsabile. Ahluwalia, invece, si è portata a casa il Premio Bicester Collection per i Designer Emergenti. Fin dalla sua fondazione, infatti, il brand utilizza tessuti e indumenti vintage, riciclati e rigenerati. Tra gli altri premiati della serata spiccano Edward Enninful per il Visionary Award; Donatella Versace per l’Humanitarian Award For Equity and Inclusivity; Pierpaolo Piccioli e le sarte di Valentino per l’Education of Excellence Award. - (PRIMAPRESS)