Swarovski Optik lancia la sua "capsule" Gear, dedicata all'outdoor dal "cuore" sostenibile

(PRIMAPRESS) - ABSAM (AUSTRIA) - Addio ai pesanti giacconi di tweed e agli Aran Sweaters per proteggersi dai freddi pungenti di un weekend all’aria aperta. L’abbigliamento outdoor è sempre più leggero, caldo e dal cuore sostenibile come hanno evidenziato le ultime stagioni delle tendenze della moda sportwear. Ora a fare un passo in questa direzione è Swarovski Optik, l’azienda leader nel settore delle ottiche da osservazione che fa capo al grande gruppo austriaco. Come spiegano dalla company di Absam: “Da oltre 70 anni, Swarovski Optik è sinonimo di esperienze indimenticabili nella natura per i suoi binocoli e cannocchiali. I nostri clienti in tutto il mondo condividono la nostra passione per la natura e amano trascorrere molto tempo all'aria aperta ed è stato un passo naturale per noi sviluppare una collezione Gear per soddisfare gli stessi requisiti di elevati standard di qualità dei nostri prodotti ottici”.

Ma per l’azienda guidata da Carina Schiestl-Swarovski uno standard elevato è anche l’attenzione rigorosa all’ambiente ed alla sostenibilità. “Per noi - dicono ancora dalla divisione lifestyle di Swarovski Optik - essere green significa anche rendere il nostro abbigliamento duraturo e senza tempo. Piuttosto che cambiare costantemente le nostre collezioni, ci concentriamo su funzionalità, durata e robustezza”.

Su queste basi è nata una vera e propria “capsule” che guarda ad un mondo di appassionati della natura sempre in movimento. Un total look che parte da una felpa con cappuccio in lana merino comoda da indossare e termoregolatrice, perfetta per l’escursionismo alla OJ Outdoor Jacket con l’interno che mescola poliestere riciclato a viscosa e fibre di bambù che sostituisce completamente la piuma d’oca. Pensati per proteggere le mani dal freddo nelle lunghe ore di birdwatching, ecco i guanti termici con dettagli in pelle per rinforzare i punti di maggiore usura. A completare la gamma degli accessori, c’è il funzionale al cui interno gli scomparti aiutano a riporre binocoli e cannocchiali ma anche giacche softshell pronte all’uso in caso di pioggia e la borraccia termica. Ovviamente tutto firmato Swarovski Optik. - (PRIMAPRESS)