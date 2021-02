Milano Fashion Week: tra sfilate virtuali e appuntamenti per pochi. Sul carpet debutta Cucinelli e Onitsuka Tiger

(PRIMAPRESS) - MILANO - Aperta la Milano Fashion Week con il suo calendario di sfilate sino al 1°marzo. Le 61 sfilate in programma saranno tutte in formato digitale per le esigenze sanitarie, 57 presentazioni, invece, su appuntamento, di cui 15 fisiche e 42 digitali e 6 eventi per un totale di 124 appuntamenti in calendario. L'edizione si aprirà con un video-omaggio a Beppe Modenese, Presidente onorario di Camera Nazionale della Moda Italiana, scomparso il 21 novembre 2020, curato e diretto da Beniamino Barrese, regista del documentario “La scomparsa di mia madre” presentato al Sundance Film Festival e candidato agli European Film Awards 2019. Il calendario è scandito dalle decisioni del singolo marchio di puntare sul formato digitale o organizzare le visite in showroom nel ferreo rispetto delle regole anti Covid. Le sfilate invece inizieranno domani 24 febbraio, con Missoni. Saranno tutte in formato digital con due eccezioni: Del Core, mercoledì 24 febbraio alle 15:30 e Valentino, lunedì 1 marzo alle 14. Per la prima volta nel calendario sfilate saranno presenti Brunello Cucinelli, in diretta da Solomeo, e la partnership Alessandro dell’Acqua con Elena Mirò. Al debutto sulle passerelle milanesi, tra gli altri, anche Onitsuka Tiger, Del Core e i cinque designer neri del progetto “We are Made in Itay” promosso dal collettivo Black Lives Matter in Italian Fashion. Un’occasione unica per affermare che la multiculturalità fa ormai parte della realtà della moda, anche quella italiana. Quest’edizione della Milano Fashion Week, è realizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e di ICE-Agenzia. - (PRIMAPRESS)