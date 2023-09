It Aler, Curcio (Protezione Civile): "Il 27 settembre test in Lazio e Liguria. Il 13 ottobre si chiude la sperimentazione"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Chiuderemo il 13 ottobre in tutta Italia i test tecnologici per It Alert. A dirlo in una intervista a RaiNews24 è stato il capo della Protezione Civile Curcio riferendosi alle prove tecniche di allarme lanciato attraverso i telefonini ad una platea di persone che channo partedcipato all'esperimento, per ricevere il messaggio di uno stato di alert per pericoli imminenti come un sisma, una tromba d'aria o particolari condizioni meteo. "Nel Lazio i test si terranno il 27 settembre insieme alla Liguria, ma naturalmente dobbiamo verificare che non si sovrappongano con allerte reali". - (PRIMAPRESS)