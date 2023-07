Incendi, Musumeci (Protezione Civile): “L’Europa è carente di Canadair che dobbiamo mendicare”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Vorrei rivolgere un appello a Bruxelles per la flotta dei canadair dell'Europa che è assolutamente insufficiente". A dirlo è il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci. "Noi non possiamo ogni volta mendicare l'arrivo di un veicolo anfibio. Abbiamo bisogno di potenziare la flotta europea". Così il ministro Musumeci chiamato ad attuare il piano d'emergenza degli incendi in Sicilia ma mentre sono attivi focolai in Calabria e Puglia ma anche in Grecia dove proprio oggi un Canadair è precipitato con i suoi due membri d'equipaggio. "Voglio rivolgere un pensiero alle vittime,ma continueremo a piangere i morti se non ci attrezziamo a partire dal cittadino, poi dai comuni,dalle regioni e dal governo".

Intanto oggi 26 luglio, in Consiglio dei Ministri sarà dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti dagli incentivi. - (PRIMAPRESS)