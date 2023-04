Figli coppie gay: la Procura di Padova chiede atti al Comune. Dal 2017 registrati 33 bambini

(PRIMAPRESS) - PADOVA - La Procura di Padova ha chiesto al Comune gli atti delle iscrizioni all'anagrafe dei figli di coppie gay, per sottoporli a valutazione del Tribunale. Si tratta dei casi di 33 bambini, tutti di coppie di mamme, registrati dal 2017, da quando l'amministrazione di centro- sinistra ha scelto questa procedura. "Non posso negare atti amministrativi che mi competono come ufficiale di sta- to civile, dai quali derivano i diritti fondamentali di questi piccoli", spiega il sindaco Giordani. - (PRIMAPRESS)