Bonus Trasporti esauriti: dopo il rilascio di oltre 213mila agevolazioni il Ministero del Lavoro dovrà rifinanziare il fondo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il governo dovrà provvedere ad un rifinanziamento del Bonus Trasporti che in meno di 24 ore sono andati esauriti. Ieri 1 ottobre erano stati rilasciati 213.280 nuovi Bonus trasporti immessi sulla piattaforma gestita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tra le 8 e le 16.51 di domenica primo ottobre 2023 sono stati prenotati ticket per 12.221.775 di euro, derivanti dalla somma dei fondi residui generati dal mancato utilizzo dei bonus richiesti a settembre scorso (221.775 euro) e dei 12 milioni di euro stanziati dal decreto 29 settembre 2023, n. 131, entrato in vigore appena sabato 30 settembre. Al termine del budget disponibile, la piattaforma è stata disattivata. - (PRIMAPRESS)