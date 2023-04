Bonus trasporti: click day lunedì 17 aprile per ottenere il contributo. Ecco dove iscriversi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per accedere alla piattaforma digitale del bonus trasporti 2023 bisognerà attendere lunedì 17 aprile, quando ci sarà il click Day a partire dalle ore 8 per usufruire dei contributi previsti per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini che, nel 2022, abbiamo generato un reddito non superiore a 20.000 euro. Una nota del ministero del Lavoro informa che la domanda potrà essere inviata accedendo su bonustrasporti.lavoro.gov.it tramite Spid o Carta di identità elettronica (Cie). Il bonus permetterà di ricevere un contributo fino a 60 euro valido per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia. - (PRIMAPRESS)