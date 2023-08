Assicurazione per biciclette e monopattini: lo ha deciso il CdM recependo una direttiva europea

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il governo estende l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile ai monopattini e alle biciclette. Il CdM ha approvato in via preliminare, su proposta del ministro del Made in Italy, Urso, il Dl che recepisce la direttiva europea in materia di Rc Auto. Negli anni sono aumentati i numeri di vittime e di incidenti che hanno coinvolto questi mezzi di micromobilità urbana. Se nel 2021 le vittime sono state 9, nel 2022 sono salite a 16, un incremento del 77,8%.L'obbligo sarà a prescindere che siano fermi o in movimento. - (PRIMAPRESS)