Nuovo Codice della Strada: dal CdM arriva l’alcolock e la stretta sui monopattini con targa e casco

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri ha dato il semaforo verde al ddl di riforma del codice della strada e della sicurezza. Si tratta di una revisione che interverrà in più direzioni a partire dall'inasprimento di alcune sanzioni e l'incentivazione e la prevenzione attraverso l'educazione stradale. Ma anche su ztl, autovelox e segnaletica.Il ddl prevede un rafforzamento delle misure di contrasto alla guida sotto l'effetto di alcol e droghe e nuove regole per i neopatentati. Dal ministero dei Trasporti spiegano che non ci sono ritocchi agli attuali limiti alcolemici, ma chi è stato condannato per guida in stato di ebbrezza deve entrare in auto con il tasso pari a zero e avrà l'obbligo di montare l'alcolock: un dispositivo tecnologico che impedisce la messa in moto del veicolo se il tasso di alcol nel sangue è superiore allo zero. Obblighi e divieti per monopattini elettrici e ciclisti A tutela dei ciclisti arrivano delle nuove regole: non ci saranno targhe o assicurazioni, ma l'obbligo di garantire sempre un metro e mezzo di distanza in fase di sorpasso. Per i monopattini elettrici, invece, arriva l'obbligo di targa, casco e assicurazione, oltre che il divieto di circolare nelle aree extraurbane e di parcheggiare sui marciapiedi. Per i veicoli in sharing è previsto un blocco automatico del mezzo se si esce dai centri urbani. - (PRIMAPRESS)