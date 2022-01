Question Time Camera: l'elenco degli over 50 non vaccinati sarà trasmesso all'Agenzia delle Entrate

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il ministero fornirà un elenco di over 50 inadempienti dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid, estratto dall'anagrafe vaccinale. Ciò esclude dai controlli e dalle sanzioni comminate dall'Agenzia delle entrate i cittadini che hanno adempiuto all'obbligo". Così il ministro della Salute Speranza, al question time alla Camera. "Sono state rispettate le norme sulla privacy",sottolinea. Agli over 50 senza vaccino sarà inviata una comunicazione: potranno spiegare alla propria Asl i motivi della mancata vaccinazione. Si stringe dunque, il laccio intorno ai no-vax che stanno mettendo in crisi il sistema sanitario anche in altri paesi. Il Quebec farà pagare la degenza ai ricoveratti da Covid ed il Belgio eliminerà i corridoi preferenziali Covid, quindi una volta esauriti i posti letto dedicati c'è il pericolo di non essere accettati per il ricovero. - (PRIMAPRESS)