Crediti da Superbonus: dal 2 Maggio il via alla possibilità di ripartire i crediti in 10 anni nel sito dell'Agenzia delle Entrate

Dal 2 maggio le imprese edilizie, le banche o altri cessionari titolari di crediti da superbonus,sisma bonus e bonus barriere architettoniche potranno ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31/03. Per farlo basterà utilizzare una nuova funzionalità disponibile dal mese prossimo nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Lo comunica la stessa Agenzia in attuazione delle ultime norme della legge sui crediti dei bonus edilizi.