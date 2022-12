GDO: acquisti a rischio per i cenoni della vigilia di Natale e Capodanno per lo sciopero dei lavoratori del commercio

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Unione sindacale di base ha indetto uno sciopero dei lavoratori del commercio e della grande distribuzione per il 24 e 31 dicembre,dalle 17 a fine turno. "E' arrivato il momento di restituire un po' di dignità a questa categoria dimenticata da tutti", scrive l'Usb in una nota. "Milioni di lavoratrici e lavoratori che 7 giorni su 7 e per 52 domeniche all'anno permettono ai cittadini di poter consumare in qualsiasi periodo dell'anno,festività comprese. L'Usb si batte da tanti anni per la categoria". - (PRIMAPRESS)