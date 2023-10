Taxi: il 10 ottobre sciopero dei taxi (USB) contro il Decreto Asset e il rimpallo delle decisioni sull’incremento di licenze

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 10 ottobre è stato indetto uno sciopero di 24 ore dei taxi contro il decreto Asset,approvato in via definitiva dalla Camera,un provvedimento omnibus predisposto in estate con tempi contingentati. Lo afferma l'Usb Taxi tra i promotori dello sciopero. "Inopportuno è la definizione più elegante per questo decreto e ce ne renderemo conto quando con il più classico scaricabarile gli enti locali e il governo si rimpalleranno le responsabilità dell'incremento delle licenze senza nessun dato concreto". - (PRIMAPRESS)