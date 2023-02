Federparchi: nominato il nuovo Consiglio Direttivo per il prossimo quadriennio. Ora l’elezione del presidente

(PRIMAPRESS) - ROMA - A distanza di una settimana dal Congresso Nazionale di Federparchi tenutosi a Roma con la relazione del presidente uscente Giampiero Sammuri, è stato nominato il nuovo consiglio direttivo che ora dovrà procedere alla elezione del presidente della federazione che dovrà presiedere l'esecutivo per i prossimi 4 anni di mandato. Qui di seguito i componenti del nuovo Consiglio Direttivo della Federparchi, dell’organo di controllo e del collegio dei probiviri, eletti dal X Congresso della Federazione. Il nuovo presidente e la giunta esecutiva saranno eletti dal Consiglio direttivo come da statuto. CONSIGLIO DIRETTIVO 1 Agostino Agostinelli Esperto in gestione delle Aree Protette 2 Lidia Bai Parco Colline Metallifere Grossetane 3 Giuseppe Barra Parco Regionale Campo dei Fiori 4 Gaetano Benedetto Rappresentante WWF 5 Donatella Bianchi Area Marina Protetta delle Cinque Terre 6 Antonio Briscione Coordinamento Territoriale Campania - Riserve Naturali Foce Sele–Tanagro e Monti Eremita-Marzano 7 Daniele Buschiazzo Parco Naturale Regionale del Beigua 8 Sandro Ceccoli Coordinamento Territoriale Emilia-Romagna - Ente di gestione per Parchi e Biodiversità Emilia Orientale 9 Cristina Chiappa Parco Lombardo Valle del Ticino 10 Roberto Costa Coordinamento Territoriale Liguria - Parco Naturale Regionale dell'Antola 11 Francesco D'Amore Parco Naturale Regionale Sirente Velino 12 Annalisa Di Lenardo Parco Naturale delle Prealpi Giulie 13 Antonio Di Santo Rappresentante Anci 14 Walter Ferrazza Parco Naturale Adamello Brenta 15 Salvatore Gabriele Parco Nazionale Isola di Pantelleria 16 Moreno Gasparini Parco Regionale Veneto del Delta del Po 17 Santina Grande Coordinamento Territoriale Veneto - Parco Regionale del Fiume Sile 18 Maurizio Gubbiotti Coordinamento territoriale Lazio - RomaNatura 19 Marco Katzemberger Esperto in gestione delle Aree Protette 20 Rocky Malatesta Area Marina Protetta Torre Guaceto 21 Marzio Marzorati Coordinamento Territoriale Lombardia – Parco Nord Milano 22 Aida Morelli Parco Delta del Po Emilia-Romagna 23 Antonio Nicoletti Rappresentante Legambiente 24 Domenico Pappaterra Parco Nazionale del Pollino 25 Simone Rusci Parco Regionale della Maremma 26 Luca Santini Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 27 Daniele Silvetti Coordinamento Territoriale Marche - Parco Naturale Regionale del Conero 28 Luigi Spadone Parco Nazionale Val Grande 29 Andrea Spaterna Parco Nazionale dei Monti Sibillini 30 Francesco Tarantini Parco Nazionale dell’Alta Murgia 31 Carmela Vaccaro Rappresentante CAI 32 Ennio Vigne Rappresentante UNCEM ORGANO DI CONTROLLO 1 Giuseppe Signoriello Organo di controllo COLLEGIO DEI PROBIVIRI 1 Andrea Beltrame Parco Naturale delle Prealpi Giulie 2 Alessandro Bignotti Parco Regionale Oglio Sud 3 Italo Cerise Parco Nazionale Gran Paradiso - (PRIMAPRESS)