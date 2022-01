Media: Igor De Biasio (CdA Rai) nominato alla vicepresidenza di Confindustria Radio Televisioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è tenuto questa mattina il direttivo di Confindustria Radio Televisioni che ha copiato i consiglieri in rappresentanza dell'associata Rai: Marinella Soldi, Carlo Fuortes, Igor De Biasio e Alessandro Di Majo. Il consigliere De Biasio è stato anche nominato vicepresidente del Comitato Radio Televisivo. Nel corso del consiglio generale di oggi, l'assemblea ha anche approvato i bilanci Consuntivo 2021 e Preventivo 2022. Nella discussione circa le linee programmatiche dell'attività associativa, il presidente del Crtv, Franco Siddi ha sottolineato l'impegno del settore nel "refarming della banda 700 MHz", cioè la rimodulazione del riposizionamento delle frequenze assegnate alle emittenti televisive sulla banda sub700, in modo conforme a quanto previsto dal Piano Nazionale delle Frequenze. Altro tema al centro del dibattito le novità introdotte dalle normative comunitarie dal copyright al Codice delle Comunicazioni Elettroniche e la regolamentazione delle Big Tech in funzione del mercato unico digitale. - (PRIMAPRESS)