Rai: siglato l'accordo con Fiera per la rilocalizzazione del Centro di produzione radiotelevisivo di Milano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio di Amministrazione della Rai ha approvato un accordo con la Fondazione Fiera Milano per la rilocalizzazione del Centro di Produzione Rai di Milano. L'accordo prevede la sottoscrizione di un "term sheet" che definisce un percorso condiviso tra i due soggetti istituzionali finalizzato alla locazione di un immobile che Fondazione Fiera Milano realizzerà nel nuovo "Campus Gattamelata", destinato a sorgere a margine del complesso FieraMilanoCity e del Centro Congressi MiCo. Tale operazione, attraverso la dismissione di immobili di proprietà Rai nell'area milanese, garantirà i fondi necessari per la realizzazione dell'intero Piano Immobiliare con investimenti nelle sedi di Roma, Napoli e Torino nonché la riqualificazione delle altre sedi regionali. La conclusione dell'accordo rientra nel Piano Immobiliare della Rai approvato dal Consiglio nel luglio 2022 che prevede la conferma dell'attuale assetto produttivo e organizzativo in tutte le sedi italiane con la conferma delle risorse umane e tecnologiche nei diversi poli produttivi del Paese. Il Campus concepito da Fondazione Fiera Milano comprenderà diversi edifici, uno dei quali avrà dimensioni e caratteristiche tali da poter ospitare il Centro Rai. Gli altri edifici saranno destinati ad importanti centri di formazione con annesse infrastrutture ricettive. L'intero complesso integrerà soluzioni architettoniche e funzionali volte al contenimento energetico ed alla sostenibilità ambientale.( Il trasferimento nella nuova sede avverrà nel 2028 a seguito dei lavori che la Rai effettuerà nella nuova localizzazione per trasformare l'immobile in un centro di produzione radio-televisiva. La conclusione di questo accordo getta le basi per la riqualificazione della presenza Rai su Milano con un centro di produzione innovativo e tecnologicamente avanzato. Si tratta di un punto nodale del Piano Immobiliare che la Rai intende realizzare nei prossimi dieci anni per ammodernare e razionalizzare le proprie infrastrutture. Alla votazione sull'accordo Rai-Fondazione Fiera Milano, come avvenuto in precedenza su analoghe questioni, non ha partecipato il consigliere Rai Igor De Biasio in quanto riveste anche il ruolo di AD di Arexpo Milano. - (PRIMAPRESS)