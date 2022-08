Informazione: presentato da Garrucciu e Campus il Premio Giornalistico “Città di Castelsardo” 2022

Giovanni Garrucciu

(PRIMAPRESS) - SASSARI - Presentata oggi la VII^ edizione del Genera Festival in cui è racchiuso anche il Premio Giornalistico “Città di Castelsardo” che si terrà il giorno 1 e 2 settembre prossimo. Il tema predominante è legato ai temi della sostenibilità ambientale che ha guidato le scelte della giuria presieduta da Gianni Garrucciu. Sostenibilità declinata anche nell’alimentazione: il 1° settembre,infatti, sarà assegnato a Maria Grazia Marilotti il premio “Castelsardo” per il giornalismo enogastronomico. Il premio “Giovanni Canu” per la cronaca va, a pari merito, a Roberta Dore (Rai) e a Gianni Bazzoni (La Nuova Sardegna). Il premio “Pino Pinna” per il giornalismo sportivo è stato assegnato alla voce del calcio mondiale Bruno Pizzul. Il premio per il giornalismo d’inchiesta, intitolato a Piero Mannironi, è stato assegnato a Lucia Annunziata (RAI). La conferenza stampa è stata introdotta da Simone Campus (presidente dell’associazione Genera) che ha dichiarato: “Lo scopo del Genera Festival è quello di far incontrare le generazioni per un confronto sui temi dell’informazione, sempre più importanti nel mondo di oggi. Ringrazio per questo la giuria (presieduta da Gianni Garrucciu, giornalista Rai, e composta dal Presidente dell’Ordine Francesco Birocchi, dal direttore della Nuova Sardegna Antonio di Rosa, da Maria Pintore, direttrice di Radio Internazionale Costa Smeralda, dal direttore della RAI Sardegna Andrea Caglieris, da Erika Pirina dell’Agi e dal presidente dell’associazione della stampa Celestino Tabasso) che ha lavorato per individuare dei premiati che col loro lavoro hanno saputo rappresentare. I giornalisti Giampalo Cassitta e Tiziana Ribichesu (RAI), conduttori della serata della premiazione, hanno illustrato alcune importanti novità. “Il tema principale del festival è la sostenibilità: culturale, sociale, sanitaria – ha dichiarato Cassitta –. Saremo sostenibili anche a livello musicale, avremo la presenza di due esecutori sardi, Daniele Ricciu e Simone Sassu, che omaggeranno Ennio Morricone”.

Da quest’anno è stato introdotta una sezione del premio per l’impegno civile e politico, culturale, artistico ed educativo in memoria di uno dei più importanti intellettuali sardi, Manlio Brigaglia, insignito da Carlo Azeglio Ciampi della medaglia d’oro ai benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte. Il premio va a Pasquale Alfieri (Dove-RCS). L’altra novità riguarda il premio “Le storie”, intitolato al giornalista Rai Peppino Fiori, biografo, tra gli altri, di Emilio Lussu, Antonio Gramsci ed Enrico Berlinguer, assegnato ex aequo a Silvia Sanna, (La Nuova Sardegna) e a Paolo Paolini (L’Unione Sarda). Il Premio “Città di Castelsardo” va invece alla vaticanista Giovanna Chirri (Ansa) e a Fabrizio Ferragni (Rai) che affiancano il loro nome a Enzo Biagi, Gianni Letta, Eugenio Scalfari, Indro Montanelli, Biagio Agnes, Gianni Letta, Luca Goldoni, Gianni Bisiach, Beppe Severgnini e Giovanna Pancheri. Il - (PRIMAPRESS)