Al Genera Festival di Castelsardo, premiati i giornalisti Simona Tedesco e Edoardo Raspelli

(PRIMAPRESS) - CASTELSARDO (SASSARI) - Il primo appuntamento di Genera Fedtival - Premio di Giornalismo Castelsardo, arrivato alla sua ottava edizione, è stato dedicato al turismo mettendo a confronto la stagione con luci e ombre dell'Italia con quella dei dati della Sardegna. Alla tavola rotonda “Analisi delle performance della stagione turistica 2023”, condotta dai giornalisti Pasquale Alfieri e Simona Tedesco, hanno partecipato il sindaco di Castelsardo, Antonio Capula, l'assessore regionale ai trasporti, Antonio Moro, l'On. Francesca Ghirra, membro della Commissione trasporti della Camera, il Presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, Eugenio Cossu, Ad di Grimaldi Sardegna e Matteo Santoni, Ad di Gecas Porto Castelsardo. L'incontro ha messo in luce le criticità su cui bisognerà intervenire per fare della Sardegna una destinazione con una visione contemporanea e sempre più competitiva nel Mediterraneo.

“Una stagione altalenante, segnata dal caro-prezzi e caro-carburanti. C’è stata una lieve flessione da parte degli italiani; è unfenomeno complesso da analizzare – ha spiegato il sindaco di Castelsardo Antonio Maria Capula – poiché entrano in gioco aspetti quali la destagionalizzazione e il cambio delle abitudini riguardo le vacanze”.

“I numeri sono neutri e dalla loro analisi possono scaturire riflessioni ragionate – ha affermato l’Assessore Regionale ai Trasporti Antonio Moro –; durante la stagione “Summer”, quella che va da aprile ad ottobre, abbiamo registrato 9 milioni e mezzo di posti aereo occupati. 233 collegamenti aerei. 144 voli internazioni che hanno interessato 25 Paesi. Numeri mai visti in Sardegna. Nei due mesi di punta, il traffico totale è stato di 5.000.401 presenze, non sono mai arrivati così tanti passeggeri nei porti e negli aeroporti in Sardegna. È stato un record”.

“Noi viviamo diverse problematiche, tra cui caro-traghetti caro-aerei – ha spiegato poi la deputata Francesca Ghirra, di Alleanza Verde Sinistra, componente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati –. Chi non trova prezzi accessibili sceglie altre mete, più facilmente raggiungibili via terra. Il tema dell insularità sta prendendo piede anche nelle sale parlamentari. Gli strumenti presenti attualmente non sono sufficienti a gestire questi deficit. La Commissione Trasporti sta portando avanti un’indagine conoscitiva verso la mobilità 2030 che sonda proprio le tematiche legate ai trasporti. Dobbiamo migliorare in merito alla sostenibilità ambientale poiché la Sardegna può sfruttare trasporti alternativi, come piste ciclo pedonali e percorsi immersivi nella natura ad opera del trenino verde. La mancanza di una continuità territoriale a prezzi calmierati incide non solo su chi si deve muovere per turismo, ma anche su chi deve viaggiare per altri motivi, legati alla salute. Il ruolo della politica è proprio quello di trovare una mediazione”.

“La Federalberghi Sassari, che rappresento – ha sottolineato il Presidente della Camera di Commercio di Sassari Stefano Visconti– analizza i numeri che vengono inviati dagli albergatori. Seppur con perdite meno consistenti rispetto al resto d’Italia, qui ci sono state delle inflessioni rispetto al 2022. Il mese peggiore è stato agosto. Ciò che ha preoccupato maggiormente è stato il calo medio della qualità dell’ospite, con meno denaro in tasca, che ha comportato l’ingresso di meno risorse alle strutture. È stata una stagione non esaltante e poco soddisfacente. Il soggiorno medio non arriva a quattro giorni, è cambiata la propensione di consumo del prodotto alberghiero: si ripiega su strutture alternative”.

Dai vettori aerei a quelli delle vie del mare con Santoni che ha snocciolato i numeri del porto di Castelsardo: "abbiamo registrato un aumento rispetto al 2021 del 6,4 e una diminuzione del 9,6 rispetto al 2022 –. La fascia media si sta riducendo progressivamente. Le tariffe sono state aumentate per sopperire al rincaro energetico. I nostri dati non entrano nel database, invece sarebbe oppurtono puntare l’attenzione sull’analisi di questi dati con un vero e proprio osservatorio".

Altro discorso per là compagnie di navigazione. "Come Grimaldi abbiamo registrato dei numeri superiori al 2022– ha affermato Eugenio Cossu, amministratore delegato di Grimaldi Sardegna –. Le nostre navi stanno viaggiando piene, è difficile trovare un posto in cabina. Credo che la gestione delle linee legate alla continuità territoriale non possa essere lasciata soltanto allo Stato, ma che sia necessario l’intervento della Regione”.

Il secondo appuntamento della serata, condotto dallo scrittore Giampaolo Cassitta e la giornalista Rai, Tiziana Ribichesu, è proseguito con l’assegnazione dei primi due riconoscimenti in programma per il Premio giornalistico della Sardegna – Città di Castelsardo assegnati ad Edoardo Raspelli, per la critica gastronomica e alla direttrice di Dove, mensile dedicato ai viaggi e al turismo del Corriere della Sera, per la sezione “Viaggi e Turismo” per la capacità di raccontare storie di viaggio emozionando e coinvolgendo il lettore.

Uno spazio è stato dedicato anche alle tradizioni culinarie della cittadina di Castelsardo, con l’assegnazione del premio “Alfiere della cucina sarda”, andato a Pierina Capula del ristorante Fofò nato nel 1958. La serata si è chiusa con i saluti del presidente di Genera, Simone Campus e gli interventi musicali a cura della Confraternita Oratorio di Santa Croce di Castelsardo. Oggi venerdì 22 settembre, si darà spazio ai giovanistudenti partecipanti ai laboratori di giornalismo “Genera Press”. Il concetto di “#generatività” – tema dell’edizione 2023 – sarà sviscerato parlando di ricollocazione di spazi, come nel caso delle miniere di Sos Enattos di Lula, candidate ad ospitare l’Einstein Telescope, e di creazioni innovative, con la presentazione della startup Relicta, ideatrice di un materiale bioplastico idrosolubile. Ospite della serata il Collettivo letterario informale e performativo Clip. Verrà assegnato anche un riconoscimento nella sezione“Castellanesi nel mondo”. - (PRIMAPRESS)