Monte Bianco: in due anni persi oltre due metri di altezza per l’effetto del caldo anomalo

Il Monte Bianco, la vetta più alta dell'Europa occidentale, ha perso in due anni oltre due metri di altezza e misura ora 4805,59 metri. Lo hanno annunciato i geometri esperti francesi del Dipartimento Alta Savoia. La differenza di 2,22 metri -spiegano- può riflettere le variazioni pluviometriche estive e potrebbe essere recuperata già nei prossimi due anni. Le misurazioni si svolgono da 12 anni in qua: registrate variazioni in altezza fino a 5 metri e anche spostamenti.