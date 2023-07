Clima: appello di 100 scienziati ai giornalisti "Vostro dovere diffondere notizie verificate"

Immagine del WWF

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lanciato un appello ai giornalisti da cento scienziati italiani, tra cui il Nobel per la Fisica Parisi. Primo firmatario Antonello Pasini, Primo ricercatore sull'inquinamento atmosferico presso il Cnr. "Giornalisti, parlate delle cause della crisi climatica e delle soluzioni -scrivono nell'accorato appello gli scienziati e ricercatori - Omettere queste informazioni condanna al senso di impotenza proprio nel momento storico in cui è ancora possibile costruire un futuro migliore. E' nostra responsabilità avvertire. Vostro dovere diffondere notizie verificate". - (PRIMAPRESS)