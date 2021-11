Clima, Conferenza efficienza energetica a Roma. Droogsma (EDF): "Oggi 103 paesi impegnati nel Global Methane Pledge"

(PRIMAPRESS) - ROMA - A poche settimane di distanza da Cop26 a Glasgow, si è aperta la XIII Conferenza Nazionale sull’Efficienza Energetica organizzata dagli Amici della Terra a Palazzo Rospigliosi di Roma, dove è stato sottolineato ancora una volta, l'obiettivo di riduzione graduale delle emissioni climalteranti anche attraverso il trasferimento di nuove tecnologie. Al meeting sul clima ha preso parte anche il gruppo di difesa ambientale Environmental Defense Fund (EDF)nel panel dedicato a: “Il ruolo dell’Italia per il Global Methane Pledge - La riduzione delle emissioni di metano nelle politiche di decarbonizzazione dopo la COP 26”, dedicata al tema dell’attuazione del Global Methane Pledge. Il 2021, infatti, attraverso una serie di iniziative internazionali, ha riconosciuto alla riduzione delle emissioni di metano un ruolo di primo piano per contenere il riscaldamento entro 1.5 °C. Dagmar Droogsma AVP Europen Strategy & Engagement di Environmental Defence Fund Europe, nel suo intervento ha evidenziato l’importanza del sostegno di 103 paesi al Global Methan Pledge il primo accordo globale per ridurre del 30% entro il 2030 le emissioni di metano dai settori energia, rifiuti e agricoltura. “Dal nostro punto di vista - ha continuato Dagmar Droogsma – tutto ciò è ancora più rilevante in quanto EDF ha iniziato ad occuparsi di metano più di 10 -11 anni fa, eppure fino allo scorso anno non vedevamo il necessario interesse a livello mondiale. Ed eccoci qui oggi con più di 100 paesi che hanno aderito. Si tratta di paesi che rappresentano il 70% dell'economia globale, tutte le regioni del mondo e quasi la metà delle emissioni di metano di origine antropica.” Dagmar ha poi aggiunto “La scienza ci dice che la rapida riduzione delle emissioni di metano è considerata la strategia più efficace per ridurre il riscaldamento globale. Rispettare l’accordo Global Methane Pledge significherebbe ridurrebbe il riscaldamento di almeno 0,2 gradi Celsius entro il 2050. Ciò dimostra che manterrebbe a portata di mano l'obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5 gradi Celsius. I gas devono essere ridotti se vogliamo mantenere il riscaldamento a 1,5 °C. La riduzione del metano fornisce un supporto fondamentale per gli sforzi globali di decarbonizzazione.” - (PRIMAPRESS)