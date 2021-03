Ritardi vaccinazioni: oggi task-force di Draghi con Figliuolo e Curcio. Pressione sulle regioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi incontro programmato tra il premier Draghi, il Commissario per l’emergenza, Figliuolo e il capo della Protezione Civile, Curcio per fare il punto sulla campagna vaccinale che sta subendo forti rallentamenti nonostante le rassicurazioni del ministro della Salute, Speranza che ieri, intervistato a Domenica in su Rai 1, parlava di “numeri incoraggianti”. Sono ancora diverse le regioni che si sono attrezzate con hub vaccinali ma senza avere la disponibilità di dosi. Ma c’è anche il richiamo di Draghi alle regioni che procedono con lentezza nonostante la disponibilità di dosi. La Lombardia tra queste: per un malfunzionamento del sistema di comunicazione e programmazione delle vaccinazioni giornaliere ha lasciato fuori anziani che attendevano il loro turno. - (PRIMAPRESS)