Otan 2022 Madrid: la Turchia ritira il veto per Svezia e Finlandia. È un segnale per Putin

MADRID - L'apertura oggi del summit NATO a Madrid parte con il piede giusto grazie ad una decisione della Turchia: l'eliminazione del veto dell'ingresso di Svezia e Finlandia nell'Alleanza Atlantica. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha accolto con favore la revoca del veto turco, che apre le porte ai due paesi del Nord-Europa. "Manda un messaggio molto importante al [presidente russo Vladimir] Putin che la porta dell'Alleanza Atlantica rimane aperta", ha affermato. "Putin voleva una minore presenza della NATO. Ora ne ha di più, e ai suoi confini". Turchia, Finlandia e Svezia hanno firmato all'ultimo minuto un accordo in cui il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha promesso di ritirare il veto da entrambi i paesi nordici in modo che possano far parte dell'Alleanza Atlantica, come confermato da Stoltenberg , che ha mediato nei negoziati. "La Turchia ha accettato di sostenere l'adesione di Finlandia e Svezia", ​​ha annunciato. Ore prima, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato a La Moncloa il suo omologo spagnolo, Pedro Sánchez, dove entrambi hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui si impegnano nella gestione dell'immigrazione che "garantisce un trattamento equo e umano" alle persone e agli Stati Uniti per aumentare da quattro a sei il numero di cacciatorpediniere schierati presso la base navale di Rota (Cadice).