Oggi la presentazione del Recovery Plan di Ursula von der Leyen post Covid-19

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Se l’Europa avrà fatto tesoro della tragica esperienza dell’emergenza sanitaria per il coronavirus, lo vedremo oggi quando la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen proporrà al Parlamento Ue il Piano europeo per la ripresa. Si tratta del discusso e atteso Recovery Plan, con lo strumento del Recovery Fund che dovrebbe mobilitare complessivamente 1.000 miliardi di euro, offrendo la visione d’insieme di quello che sarà il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. E’ in questo quadro che si riassumono le linee e gli asset della politica dell’Unione. Sarà importante “leggere” nelle parole della von der Leyen quali saranno le linee programmatiche entro cui i paesi membri si dovranno muovere che saranno propedeutiche agli scambi ed alle trattative tra paese e paese. Il piano presentato dalla Presidente della Commissione dovrà poi essere discusso in Consiglio Europeo i prossimi 17 e 18 giugno. - (PRIMAPRESS)