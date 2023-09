Migranti: Ursula von der Leyen e Meloni visitato l’hotspot di Lampedusa. Alle 11 le dichiarazioni

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - La premier Giorgia Meloni e la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen sono arrivate questa mattina a Lampedusa per la visita programmata nell'isola diventata il porto di sbarco più toccato dai flussi migratori del Mediterraneo. Insieme a Meloni e von der Leyen anche la commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson, entrambe arrivate con il volo di Stato insieme a Meloni. Secondo il programma, al termine della visita, intorno alle 11.30,la presidente del Consiglio e von der Leyen terranno dichiarazioni congiunte all'aeroporto. L'hotspot di Lampedusa abilitato ad accogliere poche centinaia di persone è arrivato ad accoglierne diverse migliaia. Solo in questa ultima settimana i migranti arrivati sono arrivati ad oltre 11mila cioè più della popolazione isolana creando una situazione insostenibile. Che cosa potrà scaturire da questa seconda visita dalla delegazione sarà chiaro solo dopo aver saputo con quale mandato le tre rappresentanti delle istituzioni sono arrivate sull'isola. - (PRIMAPRESS)