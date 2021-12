Manovra: si al Superbonus 110% ma cade l’Isee per le villette. Nel pomeriggio le votazioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Approvato l'emendamento alla Manovra sul Superbonus 110%, dopo che il provvedimento era stato accantonato nella discussione iniziata nel cuore della notte per maggiori approfondimenti. Si toglie il vincolo del tetto Isee per le villette. Il testo approvato è lo stesso riformulato e poi presentato in nottata in commissione Bilancio. Le unifamiliari vedranno quindi l'accesso al Superbonus per tutto il 2022 con l'unico 'paletto' del completamento lavori al 30% entro fine giugno. I lavori riprenderanno alle 15,30 di oggi. - (PRIMAPRESS)