Manovra, Giorgetti: “Priorità assoluta su redditi e pensioni basse per contrastare l’inflazione”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Manovra e l'inflazione che morde, sono il cruccio principale del ministro dell'Economia, Giorgietti che ieri nell'incontro con le parti sociali a Palazzo Chigi ha evidenziato che "Il governo ha posto priorità assoluta su redditi e pensioni più bassi per contrastare gli effetti negativi dell' inflazione,sulla riduzione delle tasse confermando il taglio del cuneo fiscale e contributivo e l'anticipo della riforma dell'Irpef prevista dalla delega fiscale,misure per la famiglia con incentivi per la natalità e donne lavoratrici,risorse significative per il comparto sanitario e rinnovi dei contratti del pubblico impiego scaduti da tempo". - (PRIMAPRESS)