Emergenza Ischia: è Giovanni Legnini il commissario nominato da Musumeci. L’ok della Regione

NAPOLI - E' Giovanni Legnini il Commissario straordinario nominato per la Protezione civile ad Ischia che dovrà gestire l'emergenza con i fondi stanziati dal governo Meloni. La nomina è arrivata dal Dipartimento della Pritezione Civile che fa capo al ministro Nello Musumeci. Ma questa volta c'è il parere favorevole della Regione Campamia dopo che si era opposta alla nomina della Commissaria prefettizia a Casamicciola, Simonetta Calcaterra. Il no della Regione sarebbe arrivato per la mancata assunzione di azioni dopo che l'ex sindaco di Casamicciola, l'ingegnere Giuseppe Conte aveva inviato pec d'allarme relativamente alla fragile situazione dei canali di scolo dell'acqua piovana. Situazione per cui è stato aperto un fascicolo contro ignoti dalla Pricura di Napoli. Legnini è attualmente Commissario per la ricostruzione post-terremoto ad Ischia. L'annuncio dello stesso ministro per la Protezione civile. "Un Commissario -af- ferma Musumeci- già dotato di struttura tecnica per l'incarico ricoperto, ci è apparsa la scelta più pertinente dal punto di vista tecnico e logistico". Ma anche la mossa più rapida per velocizzare le procedure sull'isola.