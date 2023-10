Sisma Campi Flegrei, Musumeci: “Non esiste il rischio zero. Possiamo solo monitorare”

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - "Il rischio zero non esiste: stiamo monitorando la situazione, le scosse continueranno in una entità non preoccupante dal punto di vista strutturale ma bisogna stare all'erta". Così il ministro Musumeci a Rainews24 sugli sciami sismici nella zona dei Campi Flegrei.L'ultima ieri di magnitudo 4.0. "Se 40 anni fa ci fosse stata attenzione forse oggi si poteva ridimensionare la situazione", ha aggiunto evidenziando la complessità di evacuazioni in caso di necessità per l'assenza di corridoi di fuga pensati per un'area vulcanica. Stessa complessità che riguarda sempre l'area campana sul versante vesuviano a sud di Napoli. - (PRIMAPRESS)