Attacco Congo: il ministro degli Esteri Di Maio riferisce questa mattina all'Aula della Camera

ROMA - Oggi In Aula della Camera ci sarà l'informativa urgente del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio in merito ai tragici eventi accaduti in Congo il 22 febbraio 2021 in cui sono rimasti uccisi l'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, il carabiniere della scorta, Vittorio Iacovacci e l'autista, Mustapha Milamb. Ieri sera alle 23,10 era arrivato a Ciampino il volo dell'Aereonautica Militare con a bordo i due feretri. Questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma, ci sarà l'autopsia chiesta dai pm che hanno aperto un fascicolo sull'attacco.