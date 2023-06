Decreto Legge P.A. (e Pnrr): oggi la fiducia in Aula della Camera. Dichiarazioni di voto alle 12,30

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il governo intende mettere fine alle polemiche sul Pnrr ed al controllo preventivo della Corte dei Conti ponendo oggi la questione di fiducia nell'Aula della Camera. Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, dunque, ha posto la fiducia sul testo del Decreto legge P.A. così come modificato durante l'esame delle commissioni Affari Costituzionali e Lavoro. Fra le novità introdotte, la proroga del cosiddetto “scudo erariale” di un anno al 30 giugno 2024 e l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei Conti su Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e sul Pnc, il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr.

La chiama per il voto inizierà oggi alle 14 nell'Aula della Camera. Le dichiarazioni di voto sono previste alle 12,30. Dopo la votazione sulla fiducia la seduta proseguirà a oltranza per l'esame degli ordini del giorno. L'iter dovrebbe concludersi entro domani e essere accelerato anche in Senato perchè incombe la scadenza del 21 giugno.



